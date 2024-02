Jovem que sobreviveu a massacre exorcista na Itália é presa

PALERMO, 16 FEV (ANSA) - O assassinato de uma família na Sicília, sul da Itália, em meio a rituais de exorcismo ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (16), com a notícia de que a única sobrevivente do massacre, uma adolescente de 17 anos, foi presa por suspeita de envolvimento no caso.

A jovem é filha mais velha do pedreiro Giovanni Barreca, 54, autor confesso do crime, e foi detida no último dia 14 de fevereiro, mas a prisão foi revelada apenas nesta sexta, após ter sido confirmada por um juiz de inquérito preliminar. No último domingo (11), Barreca confessou ter matado a esposa de 41 anos e dois filhos de 16 e cinco na pequena cidade de Altavilla Milicia, de apenas 8,7 mil habitantes. Na ocasião, a adolescente de 17 anos foi encontrada em estado de choque em um dos quartos da casa da família.

O pedreiro está preso, assim como o casal Sabrina Fina, 42, e Massimo Carandente, 50, suspeitos de encorajar Barreca a matar sua família para "libertar a casa de demônios".