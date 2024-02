Milei denuncia suposta influência de Gramsci na Argentina

Como resultado desse ensinamento, segundo o presidente, uma construção se formou na Argentina habitada por pessoas que se beneficiam com base nos princípios do ensino do filósofo italiano.

"Se qualquer grupo for denunciado neste 'edifício Gramsci', os beneficiários dos privilégios dos outros virão em seu auxílio. Nós estamos aqui para pôr fim a uma arquitetura cultural projetada para sustentar o modelo que beneficia os políticos".

Sobre o mesmo tema, durante sua recente visita à Itália, Milei afirmou em uma entrevista que na Universidade de Buenos Aires "só são estudados economistas marxistas ou keynesianos".

"Esta é a vitória de Antonio Gramsci, que disse que era necessário introduzir o socialismo nos meios de comunicação e seguir em frente a partir daí", afirmou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.