Número de mortos em desabamento em Florença sobe para 2

O incidente ocorreu nas obras para a construção de uma unidade da rede de supermercados Esselunga e teria sido causado pelo colapso de um dos pilares principais da estrutura.

"Estava sentada na minha sala, que dá de frente para o canteiro, quando ouvi um barulho e vi se levantar uma nuvem de poeira e alguns operários correndo em direção ao desabamento", contou Miriam, que mora nos arredores do local do acidente.

"Eu vi da janela uma trave partida onde ocorreu a queda. Não sabia que tinha gente sob os escombros", declarou.

Segundo o governador Giani, havia um ônibus escolar do lado de fora do canteiro, e "foi por um milagre que o desabamento não atingiu também as crianças".

Nas redes sociais, a premiê Giorgia Meloni expressou "condolências pelas vítimas do desabamento". "Acompanho com apreensão a evolução da situação e agradeço aos que participam da busca pelos desaparecidos e do socorro aos feridos", disse.

Já o prefeito de Florença, Dario Nardella, em viagem a Israel e Palestina, afirmou estar "consternado" pela tragédia.