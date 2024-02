Número de mortos em desabamento em Florença sobe para 3

Para protestar contra mais um caso de morte no trabalho na Itália, sindicatos da Toscana convocaram uma greve geral de duas horas nesta sexta-feira.

"Em 2023, ocorreram mais de mil mortes no trabalho, e frequentemente esses incidentes são produtos do sistema de subcontratação e da lógica de contratos com preço mínimo", disse o secretário da Confederação Geral Italiana do Trabalho (Cgil), Maurizio Landini.

Segundo a presidente da Esselunga, Marina Caprotti, a obra havia sido entregue a "uma empresa terceira", mas a rede se colocou "à disposição das autoridades para esclarecer a dinâmica do ocorrido". "Em sinal de luto, as lojas da Esselunga na cidade de Florença serão fechadas de tarde", salientou.

O Ministério Público de Florença abriu um inquérito por desabamento e homicídio culposos, ou seja, quando não há intenção de cometer os crimes. (ANSA).

