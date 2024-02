'Nunca irei desistir', disse Navalny à ANSA em 2018

BRUXELAS, 16 FEV (ANSA) - Por Mattia Bernardo Bagnoli - Há quase exatamente seis anos, o líder opositor russo Alexei Navalny havia acabado de ter sua candidatura ao Kremlin excluída pelas autoridades do país quando aceitou dar uma entrevista à ANSA.

Na oportunidade, o advogado e ativista, que morreu aos 47 anos em uma prisão na Rússia, garantiu que nunca iria desistir.

"Não posso aceitar que um movimento que tem milhões de apoiantes seja excluído da construção do futuro do meu país, Putin optou por permanecer no poder com a fórmula da presidência vitalícia e está construindo um sistema feudal baseado em clãs familiares, que agora controlam 85% da nossa economia", indicou Navalny na entrevista concedida em 18 de fevereiro de 2018.