Rod Stewart vende catálogo musical por US$ 100 milhões

NOVA YORK, 16 FEV (ANSA) - O cantor e compositor britânico Rod Stewart, de 79 anos, vendeu os direitos de seu catálogo musical por cerca de US$100 milhões.

Autor de sucessos como "Maggie May", "Sailing" e "Da Ya Think I'm Sexy?", Stewart comercializou as suas letras, músicas e alguns direitos de imagem para o Iconic Artist Group de Irving Azoff.

O mercado musical está bastante aquecido e atrai cada vez mais investidores que desejam adquirir os direitos autorais das obras dos artistas. Nos últimos dias, a Sony comprou metade do catálogo do norte-americano Michael Jackson.