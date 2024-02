Vêneto comemora epopeia da imigração italiana ao Brasil

"Os vênetos foram protagonistas absolutos do desenvolvimento do Brasil, graças à sua grande cultura de trabalho", lembrou.

Ciambetti enfatizou "a importância da celebração, estabelecida pela República Federativa do Brasil na data de 21 de fevereiro, para lembrar o início da grande migração que, em poucos anos, viu milhões de italianos como protagonistas do desenvolvimento do Estado brasileiro: entre os emigrantes, o papel dos vênetos foi impressionante".

"Hoje, não por acaso, no Brasil reside a maior comunidade ítalo-brasileira do mundo, estimada em cerca de 32 milhões de pessoas, às quais se somam cerca de 730 mil cidadãos com passaporte italiano".

A data de 21 de fevereiro também foi marcada pela chegada dos primeiros 386 colonos do Trentino e do Vêneto, organizados por Pietro Tabacchi.

O embaixador brasileiro em Roma, Renato Mosca de Souza, também esteva presente na coletiva e disse: "A ocasião servirá para promover a consolidação das relações bilaterais entre Itália e Brasil, que já são ótimas".

Também compareceu a empresária Jesusleny Gomes, que anunciou que no evento de 21 de fevereiro em Roma estarão presentes representantes das Confrarias enogastronômicas vênetas, que apresentarão diversas excelências enológicas e gastronômicas da região. (ANSA).