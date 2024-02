Autópsia de vitimas de exorcismo na Itália comprova tortura

Os quatro estão presos, e tanto o pai quanto a primogênita admitiram que os homicídios foram cometidos para "libertar" a família "do demônio". Fina, Carandente e Barreca se conheceram nas redes sociais, e a amizade teria alimentado a obsessão do pedreiro com o exorcismo.

Segundo a autópsia concluída na noite de sábado (17) pelo Instituto Médico Legal do Hospital Policlínico de Palermo, os corpos de Kevin e Emanuel tinham sinais de queimaduras e maus-tratos, indicando que ambos foram seviciados e torturados pelos agressores.

Já o cadáver da mãe foi carbonizado e estava sepultado no jardim da residência, portanto exigirá mais tempo para ser analisado pelos legistas. O relatório final da autópsia deve ser apresentado em até 90 dias e indicará a causa exata das mortes.

"Em tantos anos de carreira, nunca tinha visto algo tão horrível", disse na última sexta (16) o procurador que lidera o inquérito, Ambrogio Cartosio.

Kevin e Emanuel devem ser velados e sepultados nesta segunda-feira (19), em Altavilla Milicia. (ANSA).