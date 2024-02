Netanyahu chama falas de Lula sobre Israel de 'vergonhosas'

TEL AVIV, 18 FEV (ANSA) - O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou de "vergonhosas" as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acusou o país de promover um "genocídio" na Faixa de Gaza e comparou a morte de civis palestinos no conflito com o massacre de judeus promovido pelo nazista Adolf Hitler.

Em pronunciamento neste domingo (18), o primeiro-ministro disse que "comparar Israel e o Holocausto com os nazistas e Hitler cruza uma linha vermelha".

"As frases pronunciadas pelo presidente do Brasil são vergonhosas e graves, diminuem o Holocausto e representam uma tentativa de atingir o povo judeu e o direito de defesa de Israel", afirmou Netanyahu.