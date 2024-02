Após tropeços, Olympique de Marseille demite Gattuso

Gattuso, que substituiu o espanhol Marcelino García, permaneceu apenas cinco meses, com 24 partidas no total. Em todas elas, o italiano registrou nove vitórias, nove empates e seis derrotas.

O ex-Milan deixou para seu sucessor um Olympique de Marseille que ocupa atualmente a nona colocação do campeonato, com 30 pontos, oito atrás do Monaco, que abre o G5 da Ligue 1. O último triunfo do OM na competição foi em 17 de dezembro.

O jornal L'Équipe informou que Christophe Galtier é o principal candidato para substituir Gattuso, mas ele só chegaria a partir da próxima temporada. Já os nomes de Jean-Louis Gasset e Sabri Lamouchi concorrem por uma vaga no clube até o fim de junho.

Único time francês a vencer a Liga dos Campeões, o Olympique de Marseille sonha há anos em voltar a vencer o campeonato nacional, mas encontrou dificuldades com o crescimento do Paris Saint-Germain. Desde que venceu o título pela última vez, na temporada 2009/10, viu o clube da capital ganhar nove vezes.

(ANSA).