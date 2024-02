Argentina registra explosão de casos de dengue em 2024

BUENOS AIRES, 19 FEV (ANSA) - O Ministério da Saúde da Argentina informou nesta segunda-feira (19) que o país registrou uma explosão de casos de dengue nas primeiras seis semanas de 2024.

Em comparação com o mesmo período de 2023, a quantidade de casos da doença disparou no país, pois são 48.366 notificações contra apenas mil no ano passado.

As autoridades argentinas acrescentaram que a incidência em nível nacional foi de 104 casos por 100 mil habitantes.