Casa de alto padrão de Silvio Berlusconi em Lampedusa é vendida

Os filhos já haviam sinalizado para a intenção de vender os imóveis deixados, para dividir os valores proporcionalmente à herança de cada um.

Berlusconi comprou a Villa Due Palme em 2011 por 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual).

A casa, batizada em referência a duas palmeiras que marcam sua entrada, com vista para a bela praia Cala Francese, tem dois andares, 250 metros quadrados, oito quartos e um amplo jardim.

A compra foi um gesto simbólico do então primeiro-ministro, indicando que Lampedusa deveria se tornar um grande destino turístico do país, em vez de local de chegada de migrantes irregulares pela rota do Mediterrâneo Central, como é até os dias de hoje. (ANSA).

