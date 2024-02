Comitê da ONU diz que 'sexismo institucional' persiste na Itália

ROMA, 19 FEV (ANSA) - Um relatório do Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (Cedaw, na sigla em inglês) da ONU publicado nesta segunda-feira (19) afirmou que, na Itália, persistem os fenômenos do sexismo e dos estereótipos de gênero, tanto a nível social quanto institucional.

No documento, a organização disse apreciar as medidas adotadas pelo país para eliminar os estereótipos de gênero nos programas televisivos de informação e entretenimento, mas destacou a existência de "incitação ao ódio contra as mulheres e jovens LGBT+ e com deficiência".

Com isso, a Cedaw pediu que a Itália acelere a adoção de uma estratégia global para eliminar os estereótipos sobre os papeis e responsabilidades de mulheres e homens na família e na sociedade, e garantir as sanções impostas pela Autoridade Italiana de Concorrência e Garantia de Mercado (Agcom) nos casos de uso de linguagem discriminatória contra as mulheres.