MOSCOU, 19 FEV (ANSA) - A porta-voz do ativista Alexei Navalny, Kira Yarmysh, afirmou que o corpo do opositor russo só será devolvido à família nos próximos 14 dias. De acordo com os investigadores, o corpo do ativista, falecido na última sexta-feira (16), será submetido a "testes químicos". (ANSA).

