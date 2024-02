Em crise, Napoli cogita trocar de técnico pela 3ª vez

O nome e sobrenome do substituto de Mazzarri já estão no ar, de acordo com a imprensa italiana, mas o experiente treinador trabalhou normalmente nesta segunda-feira (19) em Castel Volturno para preparar a equipe para o duro confronto diante do Barcelona pela Liga dos Campeões.

Francesco Calzona, ex-auxiliar de Maurizio Sarri e Luciano Spalletti no Napoli e atual comandante da seleção da Eslováquia, é o favorito para chegar e tentar apagar o vasto incêndio em Nápoles. Por enquanto, permanece a dúvida se Mazzarri estará no banco na próxima quarta-feira (21) ou poderá ser demitido nas próximas horas.

A especialidade de Calzona, segundo as pessoas que trabalharam com ele, é a construção da fase defensiva. O crescimento e a explosão de Kalidou Koulibaly em Nápoles coincidem com o seu trabalho como auxiliar.

A Federação Eslovaca de Futebol já teria dado luz verde para que Calzona treinasse o Napoli pelos próximos meses, já que a seleção deseja renovar o contrato do treinador e incluir uma cláusula de rescisão. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.