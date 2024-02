Futebol e TV, outra guerra nos tempos de Javier Milei

Assim, não há dúvida de que o "Futebol para Todos" será a nova bandeira dessa batalha dentro de alguns meses. Ao todo, 15 anos se passaram desde 20 de agosto de 2009, quando a então mandatária argentina, junto com o falecido Maradona e o líder da Associação do Futebol Argentino (AFA) e então vice-presidente da Fifa, o também falecido Julio Grondona, anunciou a apresentação do acordo.

No julgamento, entre os muitos réus, estarão os ex-chefes de gabinete Aníbal Fernández e Jorge Milton Capitanich. O primeiro é acusado de administração fraudulenta e violação de deveres de funcionário público, e o segundo é invetigado por ter supostamente cometido o último crime, conforme detalhes do portal IProfesional.

No total, serão 16 réus em julgamento, já que a lista também inclui Gabriel Mariotto, ex-coordenador do programa Futebol para Todos, e Sergio Marchi, do sindicato dos jogadores de futebol.

São 215 testemunhas que serão convocadas, o que promete uma árdua batalha judicial.

O objetivo do programa era fortalecer economicamente os clubes argentinos, que não passavam por um bom momento financeiro, com dívidas de milhares de pesos, mas suspeita-se que tenham sido desviados esses recursos públicos, que no total entre 2009 e 2016 foram de 10 bilhões pesos (cerca de 1,2 bilhão de dólares ao câmbio da época).

Uma primeira decisão rejeitou as participações de Aníbal Fernández e Capitanich, mas o tribunal de Buenos Aires não acatou o recurso e eles continuam sendo acusados de não terem controlado adequadamente o destino dos fundos do programa.