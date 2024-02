Jovem confessa horrores de massacre exorcista na Itália

O objetivo da ação seria "libertar" as vítimas "do demônio", como disse Barreca em seu telefonema à polícia: "Boa noite, preciso me entregar... Minha mulher estava possuída. Na prática, minha mulher morreu. Os demônios estão me comendo também".

O caso veio à tona no último dia 11 de fevereiro.

A confissão da jovem de 17 anos chocou o juizado de menores.

"Estávamos na cozinha, minha mãe no chão com o rosto para baixo.

Estavam presentes também Sabrina, Massimo, Kevin e meu pai. A torturavam em turnos, tanto Sabrina quanto Massimo. Passavam o secador de cabelo na temperatura máxima, batiam nas costas com uma frigideira".

"Meu pai olhava, eu e Kevin nos olhávamos, entendendo que aquilo não era normal. Minha mãe me dizia para chamar a polícia, mas eu, por medo de ser torturada também, não chamei", disse a jovem, acrescentando que a mãe morreu após um dia de tortura.