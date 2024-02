Livro abre detalhes e desfaz mitos sobre os Arquivos do Vaticano

VATICANO, 19 FEV (ANSA) - O Arquivo Apostólico do Vaticano (antes Arquivos Secretos do Vaticano, nome alterado em 2019 a pedido do papa Francisco), que abriga todos os documentos pertencentes à sede da Igreja Católica, é o tema de um novo livro-entrevista do jornalista Massimo Franco com o prefeito do depósito, monsenhor Sergio Pagano.

O texto com detalhes sobre o "bunker" de 86 quilômetros lineares, intitulado "Secretum", começará a ser vendido nas livrarias nesta terça-feira (19), publicado pela editora Solferino.

Entre os conteúdos das pastas e mais pastas que contêm histórias já publicadas e ainda secretas, o autor passará, por exemplo, do processo contra Galileu Galilei (acusado de heresia por sua tese do heliocentrismo) à documentação sobre os "silêncios" do papa Pio XII (a respeito do Holocausto).