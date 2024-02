Procissão em memória de Alexei Navalny lota praça em Roma

ROMA, 19 FEV (ANSA) - Políticos de diversas correntes, diplomatas e cidadãos lotaram a Piazza del Campidoglio nesta segunda-feira (19) para uma procissão em homenagem ao ativista russo Alexei Navalny, que morreu em uma colônia penal na Sibéria.

Os presentes levaram flores como símbolo de liberdade para os dissidentes do governo de Vladimir Putin, dos quais Navalny era considerado o principal.

O evento foi liderado pelo líder do partido Ação, Carlo Calenda, mas reuniu adeptos de todo o espectro político. A união gerou momentos de tensão: a chegada do líder da Liga no Senado, Massimiliano Romeo, despertou uma onda de vaias e reclamações.