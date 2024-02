Trump quebra silêncio sobre morte de Alexei Navalny

WASHINGTON, 19 FEV (ANSA) - Evitando criticar o Kremlin, o ex-presidente americano e pré-candidato a voltar ao cargo Donald Trump quebrou o silêncio sobre a morte do principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny.

"A morte de Alexei Navalny me deixou mais consciente do que está acontecendo em nosso país. É um progresso lento e constante, com a esquerda radical nos levando à destruição.

Fronteiras abertas, eleições fraudadas, decisões injustas dos tribunais estão destruindo a América. Somos um país em declínio", escreveu, em sua rede social Truth.