UE abre investigação contra TikTok sobre proteção a menores

O Poder Executivo da União Europeia abriu um procedimento formal de investigação contra o TikTok para verificar se a plataforma infringiu a Lei de Serviços Digitais (DAS, na sigla em inglês) do bloco em relação à tutela de menores, à transparência da publicidade, ao acesso a dados para pesquisadores, e à gestão do risco do design para evitar o desenvolvimento de dependência e o acesso a conteúdos prejudiciais.

O anúncio foi feito pelo comissário europeu para a Indústria, Thierry Breton, e detalhado em uma nota da Comissão Europeia.

A medida foi tomada com base em uma investigação preliminar, na análise de um relatório de avaliação de risco enviado pela TikTok em setembro de 2023, e nas respostas do TikTok a pedidos formais de informação.