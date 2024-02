UE aprova lançamento de missão militar no Mar Vermelho

ROMA, 19 FEV (ANSA) - Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia aprovaram nesta segunda-feira (19) o lançamento de uma missão militar para garantir a segurança da navegação mercantil no Mar Vermelho, palco de tensões devido a ataques do grupo iemenita houthi.

A operação foi batizada como "Áspide", termo grego para "escudo", e será comandada por Stefano Costantino, contra-almirante da Marinha da Itália, uma das principais defensoras da iniciativa no bloco.

"Acabamos de aprovar no Conselho de Relações Exteriores da UE o lançamento da operação militar naval Áspide", disse no X (antigo Twitter) o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, também vice-premiê do país.