Viúva de Navalny diz que continuará com trabalho do marido

Na gravação, a viúva de Navalny ainda afirmou que seu marido foi morto com novichok, uma substância neurotóxica que ataca o sistema nervoso e interrompe processos essenciais do corpo humano, como a respiração.

"Eles mentem maldosamente e escondem o seu corpo à espera que os vestígios de mais um envenenamento por Novichok de Putin desapareçam", declarou.

Por fim, a advogada garantiu que descobrirá quem teria matado Navalny e como o falecimento ocorreu. Ela prometeu que divulgará os nomes dos responsáveis e mostrará seus rostos.

A colônia penal onde Navalny estava encarcerado, que fica localizada nas proximidades do Círculo Polar Ártico, disse para a mãe do opositor que ele foi vítima de "síndrome de morte súbita", mas a família e aliados do dissidente acusam a Rússia de esconder seu corpo. (ANSA).

