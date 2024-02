Norte da Itália restringe circulação de carros contra poluição

A medida vale para todos os dias da semana e engloba as províncias de Milão, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mântua, Cremona, Lodi e Pavia. As autoridades também proibiram fogueiras e restringiram o uso de aquecedores a lenha, enquanto os sistemas de aquecimento não podem superar os 19ºC.

Um levantamento feito pela empresa suíça IqAir colocou Milão, capital da Lombardia, como terceira cidade mais poluída do mundo nos últimos dias, mas o prefeito de centro-esquerda Giuseppe Sala disse que o ranking é feito com base em "medições extemporâneas conduzidas por um órgão privado".

"Nós estamos trabalhando para melhorar o ar, vamos falar de coisas sérias, e isso não é algo sério", rebateu.

Na última segunda (19), Milão registrava uma concentração de 135 microgramas de PM10 por metro cúbico, sendo que o limite indicado pela União Europeia é de 50.

O norte da Itália vive um inverno fora da curva, com temperaturas 10ºC acima da média e uma onda de poluição sobre a Planície Padana, zona às margens do Rio Pó que concentra o principal eixo industrial do país.

No entanto, segundo o portal Il Meteo, a situação deve melhorar a partir de quinta-feira (22), com a volta da chuva e da neve e o retorno dos termômetros para temperaturas invernais.