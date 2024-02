Ativista protesta contra Fendi na Semana de Moda de Milão

MILÃO, 21 FEV (ANSA) - Uma ativista pelos direitos dos animais invadiu a passarela da Semana de Moda de Milão nesta quarta-feira (21) para protestar contra o uso de peles pela grife italiana Fendi.

A mulher, integrante da ONG animalista Peta, exibia um cartaz com a frase "Os animais não são roupas" e escreveu no próprio corpo os dizeres "Vista a tua própria pele" e "Vire as costas à pele animal".

A ativista foi rapidamente contida pela segurança da Semana de Moda, mas foi o suficiente para a Peta publicar nas redes sociais um vídeo da manifestação.