Israel envia à ONU relatório sobre estupros cometidos pelo Hamas

TEL AVIV, 21 FEV (ANSA) - A Associação de Centros de Crise sobre Estupro em Israel (Igud1202) publicou um relatório detalhado nesta quarta-feira (21) sobre violências sexuais cometidas pelo Hamas contra vítimas no ataque de 7 de outubro, e posteriormente contra reféns.

Baseado em depoimentos diretos e entrevistas, o documento afirma que "os terroristas do Hamas recorreram a práticas sádicas com a finalidade de aumentar as humilhações e o terror provocados pelas torturas sexuais".

Durante a apresentação do relatório, os meios de comunicação locais aconselharam que o conteúdo não seja exposto a menores e pessoas sensíveis.