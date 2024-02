Itália devolve achados arqueológicos ao Peru

FLORENÇA, 21 FEV (ANSA) - A polícia de Florença, na Itália, devolveu ao embaixador do Peru dois achados arqueológicos que são da cultura Nasca, Os artefatos, que são uma tigela e uma pequena xícara, possuem um valor comercial de cinco mil euros. Eles foram encontrados nos sítios arqueológicos de Estaqueria e Cahuachi.

As obras faziam parte de uma coleção particular de propriedade de um profissional que faleceu recentemente. As peças foram analisadas e reconhecidas como autênticas.

O Ministério Público de Florença, em virtude da legislação prevista no Código do Patrimônio Cultural e Paisagístico, ordenou a restituição dos bens em favor do Peru. (ANSA).