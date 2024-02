Italiano que matou modelo erótica é condenado à prisão perpétua

Fontana havia sido condenado em primeira instância a 30 anos de detenção, mas o Tribunal de Apelação da capital da região da Lombardia elevou a pena do banqueiro, conforme solicitado pelo Ministério Público.

"Penso no que fiz e sinto um grande sofrimento. Estou firmemente determinado a querer reparar, na medida do possível, as minhas ações. Gostaria de pedir desculpas novamente a todos, em especial aos pais de Carol e ao seu filho. Não sei se algum dia poderei ser perdoado pelo que fiz", comentou o italiano no tribunal. (ANSA).

