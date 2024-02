Jogador da Fiorentina é internado na Itália com malária

FLORENÇA, 21 FEV (ANSA) - A Fiorentina informou nesta quarta-feira (21) que o atacante Christian Kouamé contraiu malária e foi hospitalizado em Florença, na Itália.

O jogador de 26 anos voltou no último sábado (17) da Costa do Marfim, onde conquistou a Copa Africana de Nações pela seleção do país.

"Após o surgimento de febre e mal-estar, Kouamé foi submetido a um teste para avaliar uma possível infecção por malária, para a qual testou positivo. O jogador foi hospitalizado para tratamento adequado e será reavaliado nos próximos dias", comunicou a Viola.