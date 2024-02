Lula e Blinken discutem guerras em Ucrânia e Gaza

(ANSA) - BRASÍLIA, 21 FEB - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutiu as guerras na Ucrânia e em Gaza com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, durante reunião no Palácio do Planalto.

Em mensagem nas redes sociais, o mandatário disse que a conversa também tratou sobre o G20, presidido pelo Brasil em 2024, e sobre a "iniciativa pela melhoria da condição dos trabalhadores que lançamos com o presidente Biden".

Além disso, segundo o texto, Lula e Blinken debateram "a proteção do meio ambiente, a transição energética, a ampliação dos laços de investimento e cooperação entre nossos países e sobre a paz na Ucrânia e em Gaza". (ANSA).