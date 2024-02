Otan reconhece situação difícil da Ucrânia em Avdiivka

BRUXELAS, 21 FEV (ANSA) - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou que a retirada das tropas ucranianas de Avdiivka evidencia que a situação do conflito contra a Rússia é "extremamente difícil".

O comentário foi realizado pelo secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg, que participou de uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze.

"A retirada das forças ucranianas de Avdiivka mostra que a situação é extremamente difícil, mas os ucranianos excederam muitas vezes as nossas expectativas", afirmou o norueguês.