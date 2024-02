'Que o Ocidente pare de encher Kiev de armas', diz Lavrov no G20

RIO DE JANEIRO, 21 FEV (ANSA) - "O Ocidente deve parar de encher a Ucrânia de armas." Antes mesmo de chegar à reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, usou as redes sociais e uma entrevista ao jornal O Globo como um megafone para dar voz às posições de Moscou sobre a guerra na Ucrânia, alimentando as tensões com o bloco dos países ocidentais que apoiam Kiev e polarizando o clima do encontro, o primeiro de alto nível sob a presidência brasileira.

Um encontro, o realizado no Rio de Janeiro, em parte ofuscado pela crise diplomática entre o governo de Lula e o de Netanyahu, com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que, em uma visita de uma hora e meia ao líder sul-americano, pela manhã em Brasília, não deixou de expressar sua insatisfação com as acusações de "genocídio" em Tel Aviv e a comparação com o nazismo.

Tensões que o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Viera, na abertura da reunião, tentou amenizar, apresentando o fórum como um lugar "onde países com visões opostas podem sentar-se à mesa para um diálogo produtivo".