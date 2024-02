TikTok é a rede social mais usada na Itália, diz estudo

ROMA, 21 FEV (ANSA) - Um relatório divulgado nesta quarta-feira (21) na Itália apontou que o TikTok é a plataforma de mídia social mais usada no país.

De acordo com o ranking elaborado pelo "Digital 2024", do grupo We Are Social, a rede social foi seguida por YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp.

O estudo, que avaliou a quantidade de uso de cada aplicativo, informou que a plataforma de vídeos tem uma média de 32 horas e 12 minutos por mês.