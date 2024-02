Vice-chanceler da Itália inaugura polo cultural no Rio

RIO DE JANEIRO, 21 FEV (ANSA) - Uma vitrine para a cultura, a arte e o design italiano no coração do Rio de Janeiro, e uma ponte para ampliar o diálogo e tornar mais sólidos os laços entre Itália e Brasil.

Nasce com estes objetivos o Polo Cultural ItalianoRio, inaugurado pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Edmondo Cirielli, no dia em que são comemorados os 150 anos do começo oficial da imigração italiana ao Brasil.

O polo cultural "representa mais uma oportunidade de proximidade aos tantos compatriotas e aos tantos descendentes de italianos no Brasil", explicou Cirielli por ocasião do corte da fita, com a presença do secretário-geral da Farnesina, Riccardo Guariglia; do embaixador italiano no Brasil, Alessandro Cortese; do cônsul-geral do Rio, Massimiliano Iacchini, entre outros.