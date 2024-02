Casamento de Chiara Ferragni e Fedez chega ao fim, diz imprensa

O marketing do produto levava a crer que os lucros seriam doados a um hospital, quando na verdade a empresa Balocco fez uma doação única antes de lançar o doce "Pink Christmas".

Ainda segundo veículos locais, Fedez vinha recriminando a mulher pelo ocorrido, queixando-se de que os problemas judiciais estariam refletindo mal sobre seus próprios negócios.

A dupla teve seu primeiro encontro em 2015, oficializou o relacionamento em 2016 e casou em 2018. Eles são pais de Leone, de seis anos, e Vittoria, de três.

A união da empreendedora digital da moda, que hoje tem mais de 29 milhões de seguidores no Instagram, e do artista que soma mais de 60 discos de platina despertou tanto interesse que a vida conjugal virou um reality show do Amazon Prime Video, "The Ferragnez". (ANSA).

