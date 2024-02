Filme italiano indicado ao Oscar estreia no Brasil em 29/2

"'Eu, Capitão' é fruto de várias histórias entrelaçadas de jovens que vivenciaram a travessia da África para a Europa. Ao ouvir seus testemunhos, ficou claro que suas histórias eram provavelmente as únicas possíveis narrativas épicas dos nossos tempos", diz Garrone em comunicado divulgado pela Pandora Filmes, distribuidora do longa no Brasil.

Segundo ele, o objetivo da obra é contar a epopeia do Mediterrâneo pela ótica dos próprios migrantes. "Durante muito tempo, tive dúvidas sobre a minha legitimidade para contar essa história, mas é a história deles que eu conto", ressalta o diretor.

Além do Leão de Prata a Garrone, Seydou Sarr faturou o Prêmio Marcello Mastroianni, dado pelo Festival de Veneza a atores emergentes, na última edição da mostra. (ANSA).

