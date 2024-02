Hamas aceitaria trocar reféns por 3 mil prisioneiros, diz jornal

Israel já alertou que, se o Hamas não libertar os reféns remanescentes até o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, os combates vão continuar durante o período.

O país já começou a atacar Rafah, para onde muitos palestinos se deslocaram com o início do conflito e onde há campos superlotados de refugiados, na fronteira com o Egito. (ANSA).

