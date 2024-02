Itália alerta para violência de colonos na Cisjordânia

ROMA, 22 FEV (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, alertou nesta quinta-feira (22) para a violência de "colonos extremistas" na Cisjordânia, onde Israel espalhou assentamentos judaicos considerados ilegais pela maior parte da comunidade internacional.

"Estamos dando indicações e todo o Ocidente disse para Israel ficar atento aos colonos extremistas que se comportam na Cisjordânia com uma violência que não é suportável", disse Tajani durante uma sabatina promovida pela ANSA.

O ministro ainda declarou que os atentados terroristas do Hamas em 7 de outubro lembraram as práticas do regime nazista e que Israel tem o direito de reagir.