Itália prepara acordo de segurança com Ucrânia

Ainda de acordo com Tajani, o pacto vai dar um caráter "mais estruturado" para as ajudas da Itália a Kiev.

No próximo sábado (24), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve participar de uma reunião virtual de líderes do G7 organizada pelo governo italiano por ocasião do segundo aniversário da guerra.

A Ucrânia vive um momento delicado no conflito, com a perda de cidades estratégicas para a Rússia e poucos resultados concretos na contraofensiva, o que fez Zelensky trocar o comando das Forças Armadas. (ANSA).

