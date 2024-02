Lavrov rechaça inquérito internacional sobre Navalny

"Ninguém sabe na verdade o que foi feito com Navalny na Alemanha. Disseram que ele tinha sido envenenado e nos acusaram, mas não nos deram acesso a seus exames de sangue, algo indecente e injusto", declarou.

O líder de oposição chegou a ser internado na Alemanha em 2020, após ter adoecido gravemente durante um voo na Rússia.

Segundo o governo alemão, Navalny havia sido envenenado com o agente tóxico novichok.

Durante entrevista a um restrito grupo de veículos internacionais, o alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, disse, ao ser questionado pela ANSA, que o tema da morte do dissidente russo foi "colocado na mesa" na reunião do G20 por algumas delegações, mas que Lavrov "permaneceu em silêncio".

Um dos que levaram a questão à baila foi o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, que acusou a Rússia de ter assassinado Navalny. O russo, no entanto, evitou contato visual com o ex-premiê britânico e apenas olhava o celular.

Em meio às polêmicas, Lavrov será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília na noite desta quinta-feira. (ANSA).