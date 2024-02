Milan perde, mas se classifica às oitavas da Liga Europa

MILÃO, 22 FEV (ANSA) - O Milan conseguiu a classificação para as oitavas de final da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes mais importante da Europa, mesmo com uma derrota por 3 a 2 para o Rennes, da França.

O time italiano foi superado no Roazhon Park, em Rennes, mas levou a melhor na soma dos resultados dos dois jogos do confronto já que havia vencido a primeira partida, em Milão, por 3 a 0 na semana passada, e podia até perder por dois gols na França para se classificar.

O time da casa diminuiu a desvantagem no confronto já aos 11 minutos do primeiro tempo com um gol de Benjamim Bourigeaud.