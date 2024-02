Itália investiga número de seguidores de Chiara Ferragni

Trata-se apenas de uma hipótese neste momento, mas, caso fique comprovada, o inquérito pode se voltar para as relações contratuais entre a italiana e as marcas que a patrocinam.

Os investigadores também querem avaliar a relevância do número de 30 milhões de seguidores para os consumidores que compraram produtos envolvidos em suposta falsa beneficência.

O escândalo começou após Ferragni, influencer mais famosa do país, ter sido multada em 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) por prática comercial desleal na promoção de um pandoro (doce natalino típico da Itália) com edição limitada que carregava sua marca.

A propaganda do produto fazia o público acreditar que o dinheiro obtido com as vendas seria revertido para um hospital de Turim, mas, na verdade, a Balocco, fabricante do doce, já havia feito uma doação de 50 mil euros (R$ 270 mil) antes mesmo de a campanha começar, valor muito menor do que o arrecadado posteriormente.

Estima-se que as empresas de Ferragni tenham faturado 1 milhão de euros com o pandoro, cifra que a influenciadora doou ao Hospital Regina Margherita, em Turim, após a repercussão negativa do caso.

No entanto, mais tarde veio à tona que Ferragni também está sob investigação por práticas semelhantes em ações beneficentes a partir das vendas de ovos de Páscoa, biscoitos e bonecas.