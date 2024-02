Manifestantes queimam fantoche de Meloni em Roma

Já o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, escreveu no X (antigo Twitter) que "não é com violência, insultos e ameaças que se defende as próprias ideias". "Plena solidariedade a Giorgia Meloni, uma mulher que não se deixa intimidar", acrescentou.

Por sua vez, o senador Gianni Rosa, do Irmãos da Itália (FdI), partido da premiê, disse ser "intolerável assistir em 2024 a formas de protesto violento como aquelas perpetradas pela esquerda extremista".

O líder do centro-esquerdista Partido Democrático (PD) no Senado, Francesco Boccia, afirmou que "nada pode justificar gestos intoleráveis em uma democracia", enquanto a deputada Maria Elena Boschi, do centrista Itália Viva (IV), destacou que "tais atitudes não podem ter lugar" em um regime democrático.

(ANSA).

