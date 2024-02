Número de mortos em incêndio em Valência sobe para 5

MADRI, 23 FEV (ANSA) - Subiu para cinco o número provisório de mortes no incêndio que destruiu um bloco de edifícios residenciais em Valência, na Espanha. Outras 14 pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com os serviços de emergência.

As chamas começaram por volta de 17h30 (horário local) de quinta-feira (22), no oitavo andar de um dos edifícios, mas as causas ainda estão sob investigação.

O que se sabe é que o fogo se espalhou rapidamente pelo prédio, empurrado pelos fortes ventos em Valência, e também atingiu a torre 2 do mesmo complexo residencial.