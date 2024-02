Ferragni: 'Prioridade é proteger minha família e filhos'

"Qualquer coisa que eu faço, vira assunto. Se estou com ele ou sem ele. Qualquer um pode dar sua opinião, mas para mim, em vez de dar explicações, é melhor fazer o que considero mais correto: manter os problemas entre as paredes familiares", afirmou, sobre o fato de ter sido vista frequentemente sem o marido.

"Em vários finais de semana ele estava, em outros não. De qualquer forma, é meu marido. Na minha opinião, em certas situações de caos externo, é melhor manter as outras coisas dentro do casal", contou. A entrevista foi feita antes da divulgação da informação de que o artista teria deixado a casa da família.

Chiara também deu detalhes sobre o caso do "pandorogate". O órgão antitruste italiano afirma que a publicidade do produto levava a crer que os lucros seriam doados a um hospital, quando, na verdade, foi feita uma doação única pela Balocco antes do início das vendas.

"Essas operações representavam uma porcentagem mínima do nosso faturamento. Não entendo como estejam investigando um 'esquema criminoso'", garantiu.

Ela afirmou que, para associar sua marca ao "Pandoro Pink Christmas", incluiu no contrato uma cláusula de doação de 50 mil euros, e disse que acreditou que a propaganda estivesse clara sobre o assunto, sem insinuar que haveria doação de lucros.

A influenciadora garantiu que fez de tudo para reparar o erro: doou o valor recebido pela campanha, de 1 milhão de euros, ao mesmo hospital. Ela também recorreu da multa recebida, de mais 1 milhão de euros, mas afirmou que, caso receba o valor de volta, também doará o montante.