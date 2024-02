Papa Francisco cancela compromissos por 'leve gripe'

"Cantores, em resumo, não solistas; irmãos no presbiterado e padres para todos, não para o próprio grupo; ministros sempre em formação perpétua, sem nunca pensar em ser autônomos e autossuficientes", explicou.

"Quão importante é continuar a formação hoje, e não sozinhos, mas sempre em contato com aqueles que, chamados para acompanhá-los, percorreram mais caminho no ministério; e fazê-lo com abertura de coração, para não ceder à tentação de gerir a vida por conta própria, tornando-se assim presas fáceis das mais variadas tentações", concluiu o papa Francisco. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.