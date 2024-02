'Putin faz corpo refém', acusa viúva de Alexei Navalny

Navalnaya disse que Putin "viola todas as leis, humanas e divinas": "É impossível imaginar uma maldade maior. Já sabíamos que a fé de Putin era falsa, mas agora vemos mais claramente do que nunca. Nenhum verdadeiro cristão jamais faria o que Putin está fazendo com Alexei, agora morto".

Em entrevista ao Giornale por ocasião da reunião do G7 em Kiev, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, comentou a morte, dizendo que se limita a observar os fatos: "Se Navalny não tivesse sido preso pelo governo russo em uma prisão siberiana e em condições extremamente severas, não apenas hoje ele seria um homem livre, mas também estaria vivo e saudável. As responsabilidades do regime russo são claras". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.