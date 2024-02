São Paulo celebra os 150 anos da imigração italiana ao Brasil

SÃO PAULO, 24 FEV (ANSA) - Entre os monumentos iluminados com as cores da bandeira tricolor em toda a cidade, o Consulado-Geral da Itália em São Paulo deu início às celebrações pelos 150 anos da imigração italiana no Brasil, com um calendário rico que atravessará todo o ano de 2024 com eventos, mostras, seminários, mostras cinematográficas, iniciativas que envolvem escolas e universidades, um grande evento por ocasião da Festa da República em 2 de junho, e a Semana da Cozinha Regional Italiana.

Uma agenda fruto da contribuição de todo o Sistema Itália, do Instituto Italiano de Cultura ao ICE, da Câmara de Comércio ao Comites, e com uma grande colaboração da Prefeitura, do Estado e da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Quem fez as honras da casa, no primeiro compromisso - organizado no Museu da Imigração, no local da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, por onde passaram 800 mil italianos que tentaram a sorte no Brasil entre 1887 e 1978 - foi o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, com a presença das autoridades e dos representantes da comunidade italiana.