Sem perspectiva de paz, conflito Rússia-Ucrânia completa 2 anos

Na Rússia, foi registrado um grande incêndio em uma planta metalúrgica no centro-sul do país. Uma fonte anônima ucraniana afirmou à CNN que Kiev está por trás do ataque: "É uma das maiores plantas metalúrgicas da Rússia. A planta opera no setor militar-industrial. As matérias-primas são usadas na produção de mísseis, artilharia, drones: é um alvo legítimo para a Ucrânia".

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, visitou as tropas nos territórios ocupados da Ucrânia, segundo o exército de Moscou informou em um comunicado: "Hoje, nas relações de força, a vantagem está do nosso lado", disse o ministro aos militares.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.