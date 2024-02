Trump e Haley disputam primárias republicanas da Carolina do Sul

CHARLESTON, 24 FEV (ANSA) - O estado americano da Carolina do Sul realiza neste sábado (24) as primárias republicanas para escolher o candidato à presidência.

A disputa é entre o ex-presidente Donald Trump e Nikki Haley, que foi duas vezes governadora da Carolina do Sul, seu estado natal.

Ela já perdeu a disputa em Iowa, New Hampshire, Nevada e Ilhas Virgens. Trump também lidera as pesquisas na Carolina do Sul.